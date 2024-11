Sono diventate virali le immagini dell'uomo che non ha esitato a correre il rischio di rientrare nella sua abitazione per salvare i cimeli. Il Valencia, intanto, non scende in campo, ma la Liga non si ferma

Nel dramma che avvolge la città di Valencia e che sembra non conoscere fine, con le difficili operazioni di soccorso e la scia di cadaveri che continua a emergere dall' acqua, trova spazio anche qualche piccola storia a lieto fine. Tra queste quella di un appassionato tifoso valenciano, divenuto suo malgrado virale nel tentativo di recuperare la collezione di maglie della squadra del cuore all'interno dell'abitazione invasa dal fango ( ALLUVIONE VALENCIA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

La Liga non si ferma

Un intervento giudicato da molti rischioso, ma che non ha frenato l'uomo, animato dalla voglia di mettere in salvo i suoi cimeli. Il Valencia non è ovviamente sceso in campo nel corso di questo fine settimana, a differenza delle altre squadre, malgrado numerosi allenatori della Liga si fossero fatti sentire per chiedere uno stop totale del campionato, vista la drammatica situazione vissuta dalla Spagna in questi giorni.