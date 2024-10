La Corea del Nord ha deciso di implementare la sicurezza del proprio leader, Kim Jong-un , a causa dei timori di un possibile tentativo di assassinio. Questo, almeno quanto hanno riferito alcuni parlamentari di Seul al termine dell'audizione dei vertici dell'intelligence (Nis), secondo i quali è stato aumentato il livello di sicurezza intorno al leader "a causa di possibili tentativi di omicidio tramite l'uso di veicoli di disturbo delle comunicazioni e apparecchiature di rilevamento dei droni". Soprattutto in virtù del consistente rialzo delle attività pubbliche di Kim nel 2024, salite finora a quota 110, circa il 60% in più rispetto al 2023.

Le valutazioni del Nis

Nella valutazione del National Intelligence Service (Nis), l'intelligence di Seul, l'agenzia di spionaggio ha confermato poi che la Corea del Nord ha smesso di usare il calendario chiamato “juche” ('autosufficienza'), il sistema di numerazione degli anni che simboleggia il suo fondatore Kim Il-sung e nonno dell'attuale leader, oltre a consolidare gli sforzi per confermare la figura di Kim Jong-un come unico leader della nazione. Per quanto riguarda la figlia prediletta di Kim, Ju-ae, i vertici del Nis hanno riferito di ritenere che la sua posizione sia stata "parzialmente elevata", citando le sue apparizioni pubbliche, tra cui un'occasione in cui è stata scortata da Kim Yo-jong, l'influente e potente sorella del leader del Paese.