Meloni a Tripoli, oggi l'intervento al Business forum Libia-Italia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi a Tripoli per partecipare, alle 12, al Business Forum Italia-Libia. Secondo fonti libiche, durante l’evento è attesa la firma di importanti accordi in settori chiave come l'energia, le infrastrutture, la sanità e l'agricoltura. E la conferma dell'imminente ripresa dei collegamenti aerei tra i due Paesi da parte di Ita Airways.

Il Business Forum Italia-Libia

"Il Business Forum Italia-Libia rappresenta un nuovo e forte passo verso la cooperazione strategica con l'Italia", ha dichiarato il ministro aggiunto per gli affari di gabinetto del governo di unità nazionale di Tripoli, Adel Gomaa. L'evento è ospitato dalla Fiera Internazionale di Tripoli ed è organizzato in 4 aree principali: energia e minerali, sviluppo e infrastrutture, industria sanitaria e farmaceutica, pesca marittima e agricoltura. "Mi aspetto che nei settori interessati verranno firmati numerosi protocolli d'intesa, sia a livello pubblico che privato", ha detto ancora Gomaa augurandosi che "questo Forum possa costituire una pietra miliare per rafforzare la cooperazione tra le due parti". "L'attuale volume degli scambi tra Italia e Libia, che equivale a circa 9 miliardi di euro all'anno, costituisce una solida base su cui costruire, ma c'è ancora ampio margine per aumentare le transazioni bilaterali e raggiungere un equilibrio commerciale tra i due Paesi", ha aggiunto il ministro. E ha sottolineato come "oltre il 25% delle esportazioni libiche sono dirette al mercato italiano, mentre solo l'8% delle importazioni libiche proviene dall'Italia".