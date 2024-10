Introduzione

Oggi, domenica 27 ottobre, si vota in tre Paesi: in Lituania c’è il secondo turno delle elezioni politiche, in Bulgaria le elezioni parlamentari anticipate e in Uzbekistan le elezioni parlamentari.



Sono tutti round elettorali che minacciano di essere influenzati da interferenze russe. Per le ex repubbliche sovietiche sono test cruciali, soprattutto per misurare il loro grado di indipendenza e l'attrattiva esercitata dall'Unione europea sui due Paesi che non ne fanno parte