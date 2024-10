Per la settima volta in meno di quattro anni, domani 27 ottobre si terranno le elezioni parlamentari in Bulgaria. A sfidarsi - in quella che è la seconda contesa elettorale di questo 2024 - sono 28 partiti: in palio ci sono i 240 seggi del Parlamento monocamerale bulgaro. Secondo i dati raccolti dall’agenzia Trend nelle settimane precedenti al voto, sarebbero sette le formazioni politiche in corsa per ottenere almeno il 4% dei consensi, soglia oltre la quale è possibile entrare in Parlamento. In base ai sondaggi, comunque, appare altamente improbabile che una singola formazione riesca a ottenere i voti sufficienti a formare un governo.