4/18 ©IPA/Fotogramma

I repubblicani, secondo il quotidiano, sono favoriti al Senato, dove i democratici difendono 23 seggi, molti dei quali in stati rossi e viola, mentre i candidati del Grand Old Party corrono in 11 stati, giocando tutti in casa. Secondo RealClearPolitics la gara ora è 50 a 45, con 5 seggi toss-up (in bilico), di cui 4 ora in mano ai dem. Alla Camera i repubblicani stanno difendendo 15 seggi considerati incerti, 12 dei quali si trovano in distretti che hanno favorito il presidente Joe Biden quattro anni fa, secondo il Cook Political Report