Il partito di governo in Georgia, Sogno georgiano, è in testa con quasi il 53% dei voti nelle elezioni del Paese. Stando ai primi dati dello scrutinio pubblicati dalla Commissione elettorale centrale georgiana, dopo aver conteggiato i dati di quasi il 71% dei seggi elettorali, il partito filorusso fondato da Bidzina Ivanishvili si avvia quindi a ottenere la maggioranza in Parlamento. A ribadirlo è stato anche il segretario esecutivo del partito, Mamuka Mdinaradze, che ha specificato: "Come dimostrano i risultati resi pubblici dalla commissione elettorale centrale, Sogno Georgiano si è assicurato una solida maggioranza". I quattro partiti dell'opposizione superano tutti la soglia del 5%, ma al momento il loro totale di voti non è sufficiente per creare una maggioranza parlamentare.

Le elezioni in Georgia

Nel frattempo, sono state segnalate dall'International Society for Fair Elections and Democracy (Isfed), che ha dispiegato un migliaio di osservatori in tutto il Paese (ad eccezione delle aree occupate dai russi), "diverse violazioni" alle urne. Casi di espulsione di osservatori della Ong sono stati registrati in più seggi, in altri sono state riscontrate violazioni del segreto elettorale. L'Isfed ha nuovamente segnalato casi di imbrattamento delle schede elettorali in due seggi. "Tra le tendenze degne di nota vi sono i casi di distribuzione di più di una scheda per elettore, le violazioni relative alla procedura di inchiostrazione, alla segretezza del voto e all'urna mobile, nonché le restrizioni ai diritti degli osservatori e la loro espulsione dai seggi. In diversi seggi sono stati registrati casi di malfunzionamento delle tecnologie elettorali" ha scritto l'organizzazione. "Nei pressi dei seggi elettorali, entro un raggio di 100 metri, si continuano a osservare assembramenti non autorizzati, tra cui la mobilitazione di coordinatori di partito, nonché il trasporto organizzato di elettori e la raccolta di informazioni su di loro da parte di tali coordinatori. Queste attività sono svolte principalmente da individui associati al partito al potere, "Sogno georgiano"", ha aggiunto l'Isfed nell'aggiornamento delle ore 18.