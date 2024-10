È un caso di cronaca, ma potrebbe essere uno sketch comico quello accaduto agli agenti della polizia di Portland, nell'Oregon, Stati Uniti. Dopo aver fermato un veicolo rubato, hanno infatti trovato all'interno dell'auto una borsa con la scritta "Not a Bag Full of Drugs" (non una borsa piena di droghe, ndr) che, in realtà, conteneva proprio un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.