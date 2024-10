Il lavoro minorile spesso porta alla mancanza di accesso all'istruzione, che a sua volta agevola pratiche dannose come il matrimonio precoce o forzato. In Sierra Leone il 21% delle adolescenti tra i 15 e i 19 anni ha già avuto gravidanze e il 30% si sposa prima dei 18 anni, mentre il 9% contrae matrimonio prima dei 15 anni

"Dopo la scuola andavo a dare una mano a mio padre, scavavamo e trasportavamo secchi di terra in cerca di diamanti. Noi bambini spesso portavamo anche i secchi più pesanti. Restavamo lì fino alle cinque o sei di sera, e alla fine mio padre ci dava qualche soldo per tornare a casa e preparare da mangiare, ma non avevamo abbastanza cibo e non riuscivamo a concentrarci bene a scuola. Anche se trovavamo un diamante, non ci davano soldi, ma solo materiale scolastico e vestiti nuovi. Non ero felice di andare nelle miniere, ma non potevo rifiutarmi".

Ha soltanto 16 anni Neneh, lo sguardo vispo e la voce ferma, sicura, carica di quella passione che contraddistingue solo i giovanissimi, mentre descrive ciò che ha dovuto affrontare nella sua infanzia. È seduta su uno sgabello in mezzo alla terra brulla, indossa un vestito blu con dei ricami bianchi che le lascia scoperte le braccia e delle scarpe nere, e la sua tensione è appena percettibile: si vede da come pondera le parole, da come si sforza di non muoversi troppo e da come si inumidisce spesso le labbra, quasi come se stesse per rimanere a corto di fiato.

"Non c'è riparo, giù alle miniere. Se arrivavamo e stava piovendo dovevamo lavorare sotto la pioggia, avevi freddo e volevi tornare a casa, ma non si poteva. Spesso avevo fame, lo dicevo a mio padre ma lui, triste, mi diceva di avere pazienza e che non avevamo soldi".

Neneh è solo una delle tante ragazze che hanno passato l'infanzia a scavare nelle miniere in Sierra Leone, nel distretto di Kono. Anche oggi, nella giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, a migliaia lavorano nelle miniere a cielo aperto in condizioni disastrose: secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro un milione di bambini a livello globale è impiegato in questo tipo di attività. E molte migliaia si trovano proprio in Sierra Leone.