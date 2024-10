La Corte di Giustizia Ue ha accolto il ricorso di quattro associazioni francesi contro un decreto di Parigi che vietava l'uso delle parole "salsiccia" e "bistecca" per i cibi contenenti proteine vegetali. "Qualora non sia stata adottata una denominazione legale, uno Stato membro non può vietare l'uso di termini tradizionalmente associati a prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali", ha stabilito la Corte