Un abbraccio toccante quello apparso sul profilo Instagram dei principi di Galles. Tra gli ultimi post, c'è la foto di Kate Middleton che abbraccia una ragazza 16enne di nome Liz Hatton, malata di una forma molto aggressiva di cancro. Lo scatto arriva da un incontro avvenuto al castello di Windsor. "È un piacere incontrare Liz a Windsor. Una giovane fotografa di talento la cui creatività e forza hanno ispirato entrambi. Grazie per aver condiviso con noi le tue foto e la tua storia", si legge nel commento scritto a nome della principessa che di recente ha ripreso gli impegni in pubblico dopo aver annunciato in un video il completamento di un ciclo di chemioterapia durato mesi, in seguito alla diagnosi di cancro resa nota (poco dopo quella di re Carlo) nel marzo scorso.