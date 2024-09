La notizia l'ha data lei stessa in un video carico di emozioni e riferimenti personali, in cui ha ammesso che è stato un periodo "incredibilmente duro"

La principessa Kate, consorte dell'erede al trono britannico William, ha completato la chemioterapia avviata nel febbraio scorso in seguito a una diagnosi di cancro resa nota al Paese a marzo nello choc generale. Lo ha annunciato lei stessa in un nuovo video carico di emozioni e di riferimenti personali, in cui ammette che è stato un periodo "incredibilmente duro".

"Ancora presto per parlare di 'cancer free'"

L'annuncio di Kate sulla fine della sua chemioterapia rappresenta un passo avanti importante, ma "a questo stadio non si può dire ancora" che la principessa sia "cancer free", guarita dal cancro. Lo sottolinea Kensington Palace in dichiarazioni riprese dalla Bbc a margine della diffusione del video messaggio della stessa consorte del principe William. Al momento si prevede un possibile ritorno parziale alle attività di rappresentanza pubblica della monarchia "più avanti" nel corso dell'anno: probabilmente, riferisce ancora la Bbc, a partire dalle cerimonie del Remembrance Day in memoria dei caduti, a novembre.