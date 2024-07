Kate Middleton, in uscita il 1° agosto la biografia della principessa

Si intitola “Catherine Principessa di Galles” la biografia di Kate Middleton che, scritta da Robert Jobson, uscirà in libreria il 1° agosto. Secondo alcune anticipazioni del volume pubblicate dal Daily Mail, la principessa del Galles avrebbe svolto, all'interno della famiglia reale britannica, un ruolo di pacificatrice soprattutto nel complicato rapporto tra il principe William e il padre, Re Carlo. La biografia di Jobson rivelerebbe anche maggiori dettagli sulla morte della regine Elisabetta e su alcune questioni private della royal family.

La biografia di Kate Middleton

Secondo le anticipazioni rivelate dal tabloid britannico, il libro approfondirebbe anche alcuni dettagli sulla morte della Regina Elisabetta, avvenuta l'8 settembre 2022. La biografia infatti confermerebbe le indiscrezioni secondo cui a determinare la morte della sovrana non sarebbe stata solo l'età avanzata, ma anche un mieloma. A starle vicino, fino all'ultimo, sarebbero stati proprio il principe e la principessa del Galles che, su consiglio di Kate, si sarebbero trasferiti più vicini a Windsor. Le pagine del libro racconterebbero anche il ruolo da “mediatrice” svolto da Kate Middleton, che avrebbe aiutato il marito e futuro erede al trono, descritto nel volume come “scontroso e ostinato”, nel suo rapporto complicato con il padre. Tra gli aspetti approfonditi nel libro, anche il ruolo di papà del principe William, descritto come una figura presente e attiva nella vita dei figli George, Charlotte e Louis.