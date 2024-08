Kate Middleton avvistata a Balmoral mentre va a messa in macchina

La principessa di Galles è uscita in compagnia del marito William e del figlio George per recarsi alla funzione domenicale alla chiesa di Crathie Kirk: Per Kate è la terza apparizione pubblica dopo la diagnosi di tumore lo scorso marzo: le precedenti sono state al Trooping The Colour e alla finale di Wimbledon

Kate Middleton è riapparsa in pubblico in Scozia, nella residenza di Balmoral dove si trova con tutta la famiglia. La principessa di Galles è stata avvistata mentre si recava in chiesa a Crathie Kirk per la funzione domenicale in compagnia del marito William, alla guida dell’auto, e del figlio maggiore George. Per Kate è il primo ritorno in chiesa dopo l’annuncio della diagnosi di tumore lo scorso marzo. Si tratta della terza apparizione in pubblico da allora, dopo la partecipazione al Trooping the Colour e alla finale di Wimbledon. Presenti in chiesa anche re Carlo e la regina Camilla, il duca e la duchessa di Edimburgo insieme al figlio e a Tim Lawrence.