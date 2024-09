Dopo il Lussemburgo, dove il Pontefice è stato anche protagonista di un curioso fuori programma, Papa Francesco ha raggiunto nella serata di ieri, 26 settembre, il Belgio. Il Pontefice è arrivato con un volo presso la base militare di Melsbroek a Bruxelles, accolto dai sovrani del Belgio, Philippe e Mathilde. La cerimonia di benvenuto si è svolta all'aperto nonostante la pioggia e il forte vento.

Il programma odierno

Questa mattina, dopo aver celebrato la messa in privato, Francesco si trasferirà in auto presso il Castello di Laeken per la visita di cortesia al Re dei Belgi, Sua Maestà Filippo Leopold Lodewijk Maria e alla Regina Mathilde d’Udekem d’Acoz. Al Suo arrivo, una guardia d’onore a cavallo lo scorterà fino all’ingresso principale del Castello dove sarà accolto dai Reali del Belgio. Dopo le foto ufficiali e la firma del Libro d’Onore, si terrà l’incontro privato con lo scambio dei doni. Al termine della visita, il Papa, il Re e la Regina si trasferiranno nella Grande Galerie del Castello di Laeken per l’incontro con le autorità.