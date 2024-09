Il Papa al bar per un caffè. E’ questo il curioso ed insolito fuoriprogramma che ha riguardato oggi Papa Francesco, in occasione del suo viaggio in Lussemburgo che si è concluso con l’incontro con la comunità cattolica. “Dopo pranzo Papa Francesco ha preso un caffè con alcuni collaboratori in un locale nei pressi della Casa Arcivescovile”, si legge sui canali social di "Silere non possum", portale di informazione che racconta il Vaticano, le attività della Santa Sede e la Chiesa Cattolica. Nel post in questione si vede proprio il Pontefice sulla sedia a rotelle accanto ai suoi collaboratori e davanti al bancone di un bar gestito da un giovane, in attesa di un caffè. Lungo il percorso per arrivare al bar, il Papa ha incontrato e benedetto una donna incinta.