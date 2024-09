Non si fermano le tensioni tra Cina e Taiwan. Il ministero della Difesa di Taipei ha riferito di aver rilevato 43 aerei e 8 navi da guerra cinesi operativi intorno all'isola nelle 24 ore fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia). Un totale di 34 aerei tracciati ha attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, ha aggiunto il ministero, assicurando che le forze armate di Taipei "hanno monitorato la situazione e risposto di conseguenza". Intense attività quindi da parte dell’esercito cinese nello stesso giorno in cui Pechino ha testato per la prima volta in quasi 45 anni un missile balistico intercontinentale (Icbm) sui cieli del Pacifico.