Le isole del Pacifico incastrate tra Washington e Pechino

Sono piccole nazioni insulari nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Complessivamente il loro Pil si avvicina ai 36 miliardi di dollari, una cifra simile - per intendersi - a quello della Sardegna. Solo la Papua Nuova Guinea supera il milione di abitanti. Eppure, il loro valore strategico è enorme per Cina e Usa, soprattutto in relazione a Taiwan