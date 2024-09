Florida, stato d'emergenza per l'arrivo dell'uragano Helene. VIDEO

L’allerta: “Evacuate in tempo”

“Questo non è un evento in cui chi si trova in zone costiere o basse può sopravvivere”, ha dichiarato Jared Miller, sceriffo della contea di Wakulla, dove si prevede che Helene approderà. “Vi preghiamo di rispettare gli ordini di evacuazione in vigore, poiché il tempo a disposizione per farlo sta per scadere”. Dopo aver attraversato il Golfo del Messico e raccolto energia dalle acque dell’oceano, giovedì sera Helena potrebbe arrivare nel Panhandle (regione nord-occidentale della Florida), con venti sostenuti fino a 156 miglia orarie, che corrispondono a circa 251 km all’ora. “Per coloro che si trovano sul suo percorso, questo purtroppo significa impatti catastrofici del vento”, ha detto il vicedirettore del Centro Uragani Jamie Rhome.

Inondazioni pericolose

Numerose evacuazioni sono state ordinate lungo la costa del Golfo della Florida, tra cui le contee di Sarasota e Charlotte, con la chiusura di scuole e ospedali. L’uragano potrebbe produrre “danni senza precedenti, come mai abbiamo sperimentato prima come comunità”, ha dichiarato John Dailey, sindaco della città di Tallahassee in Florida. Secondo le previsioni, la tempesta potrebbe causare fino a 38,1 cm di pioggia in alcuni siti. Rhome ha detto che circa la metà delle vittime degli uragani è dovuta a inondazioni improvvise causate da piogge torrenziali e che spesso tra le persone che guidano su strade allagate e vengono travolte. Ha inoltre esortato le persone che si trovano nelle aree colpite a usare la massima cautela.