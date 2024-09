Introduzione

C'è agitazione tra i repubblicani per la presenza di Laura Loomer, attivista di estrema destra, ai comizi di Donald Trump e, più recentemente, al dibattito contro Kamala Harris. Nota per le sue posizioni radicali e le teorie cospirazioniste diffuse online, la donna (classe 1993) ha rilanciato giorni fa la fake news sugli "animali domestici rapiti e mangiati in Ohio dai migranti di Haiti", poi ripresa dal tycoon durante il faccia a faccia con la candidata democratica.

Le sue uscite (compresa quella della Casa Bianca che diventerà un "call center" che "puzza di curry" in caso di vittoria di Harris) hanno attirato forti critiche dagli stessi trumpiani, su tutti il senatore Lindsey Graham ("È una presenza tossica") e la deputata Marjorie Taylor Greene ("Le sue parole non rappresentano i repubblicani o il movimento Make America Great Again. E non rappresentano neanche Trump").