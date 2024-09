Putin in visita in Mongolia, arrivo e cerimonia d’accoglienza. FOTO

Si tratta del primo viaggio del leader di Mosca in un Paese sotto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale (CPI), tribunale che ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per crimini di guerra commessi in Ucraina. Putin, però, non è stato arrestato ma parteciperà a diversi eventi ufficiali. Ha incontrato il suo omologo mongolo, Ukhnaagiin Khurelsukh a Ulaanbaatar, in una grande cerimonia con alti funzionari di entrambe le parti