Incidente in elicottero che uccise Raisi, Iran: “Colpa del maltempo”

Il politico è morto il 19 maggio 2024 in un incidente in elicottero al confine con l'Azerbaijan. Fedelissimo dell'ayatollah Khamenei, Raisi aveva 63 anni ed era in carica dal 2021. Aveva corso alle presidenziali anche nel 2017, ma era stato sconfitto da Rouhani. Pubblico ministero e poi capo della magistratura, accusato di violazioni dei diritti umani, era stato oggetto di sanzioni Usa. Sotto la sua presidenza, Teheran ha accelerato nell'arricchimento dell’uranio