Namibia, a causa della siccità 83 elefanti verranno uccisi

Insieme ad altri Paesi del sud dell'Africa, la Namibia si ritrova a dover affrontare una grave siccità causata dal fenomeno climatico El Niño. Una situazione che mette in crisi oltre metà della popolazione che rischia di rimanere senza cibo. Il governo, per far fronte a questa emergenza, ha deciso di selezionare 723 animali selvaggi, tra i quali 83 elefanti per macellarli e distribuire la carne alla popolazione, in un programma di soccorso contro la siccità. Una lista della spesa terribile ma "necessaria" dicono dal governo della Namibia, che ha autorizzato anche l’abbattimento di trecento zebre, trenta ippopotami, 60 bufali, cinquanta impala e almeno 100 gnu e altrettante antilopi. La scelta è caduta su questi esemplari ritenuti “tra quelli più fragili e nelle aree in cui il loro numero supera la disponibilità di pascoli e acqua”. La decisione del governo è stata messa nero su bianco pochi giorni fa con una nota del ministero dell'Ambiente che ha già sollevato polemiche fra gli ambientalisti e gli animalisti.

Il piano contro l'insicurezza alimentare

Sarà dato il compito di sparare a una serie di cacciatori professionisti, una soluzione che era già stata presa negli ultimi mesi quando sono stati uccisi oltre 150 esemplari per ricavare circa 55mila chili di carne. La carne di elefante, di ippopotamo e di altri mammiferi, sarà poi distribuita alla popolazione in un piano contro l'insicurezza alimentare, oggi a livelli altissimi in uno Stato che è alle prese con la peggiore siccità degli ultimi 100 anni.