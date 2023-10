Le motivazioni

Si tratta di una misura estrema, e sicuramente impopolare. Ma è stata ritenuta indispensabile per proteggere la flora e la fauna: "Le specie autoctone sono sull'orlo dell'estinzione e l'intero ecosistema è minacciato dall'eccessivo numero di cavalli selvaggi", ha affermato la ministra dell'Ambiente del Nuovo Galles del Sud, Penny Sharpe, secondo cui eliminare i "brumbies" sul terreno con armi da fuoco o trappole, come accade ora, non è più sufficiente. "Non è una decisione facile da prendere, nessuno vorrebbe uccidere i cavalli selvaggi", ha ammesso Sharpe. Il metodo di selezione con l'elicottero era già stato utilizzato per un breve periodo nel 2000, quando nel giro di tre giorni furono uccisi più di 600 esemplari ma le autorità locali fecero poi marcia indietro di fronte all'indignazione pubblica.