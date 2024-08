Elezioni Usa, Trump contro Harris: decisa la data del dibattito tv

"Ho raggiunto un accordo con i democratici per un dibattito con Kamala Harris". Lo annuncia Donald Trump. Il dibattito sarà in diretta su Abc il 10 settembre. Trump spiega che "le regole saranno le stesse dell'ultimo dibattito della Cnn, che sono sembrate funzionare bene. Il dibattito sarà 'in piedi' e i candidati non potranno portare appunti o 'foglietti riassuntivi'. Abbiamo anche ricevuto rassicurazioni dalla Abc che questo sara' un dibattito 'giusto ed equo' e che a nessuna delle due parti saranno fornite le domande in anticipo".