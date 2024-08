Sito spagnolo usa per errore la foto di Guzzanti al posto di Venditti

Il sito d'informazione spagnolo ABC ha commesso un errore pubblicando per sbaglio una foto di Corrado Guzzanti mentre imita Antonello Venditti, per illustrare un articolo su una controversia che ha coinvolto il cantautore romano durante un suo concerto a Barletta .

L'incidente è avvenuto quando Venditti, mentre raccontava un aneddoto personale durante il concerto, ha sentito parole incomprensibili provenire dal pubblico e ha reagito imitando il modo di esprimersi della persona in questione, sfidandola a salire sul palco se avesse avuto il coraggio. Solo in seguito ha scoperto che si trattava di una persona con disabilità. In risposta, Venditti ha dichiarato: "E ho capito, è un ragazzo speciale che deve imparare l'educazione. Non esistono ragazzi speciali, l'educazione è una cosa".

Le scuse del cantante

L'episodio è stato ripreso in un video che ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando una forte ondata di indignazione e numerosi commenti critici, tra cui molti che hanno definito la situazione una "vergogna". Il cantante in seguito si è scusato con un video sui social, e la famiglia della ragazza ha detto: "Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di una incomprensione, ingigantita dai social".