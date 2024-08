Concerto e sconcerto, non chiamateli "ragazzi speciali"

Quando non sappiamo che pesci prendere, li definiamo "speciali" quei ragazzi che rumoreggiano ai concerti. E che, con il loro baccano, ci ricordano che l'esistenza non è un fatto di simmetrie e figure euclidee ma di deformazioni quotidiane. La disabilità, in altre parole, non coinvolge solo le famiglie interessate ma mette in crisi il nostro rapporto con i canoni