Morto investito ex manager della società del tycoon disperso a Palermo

Un ex dirigente di spicco della multinazionale informatica Autonomy, Stephen Chamberlain, è deceduto lo scorso sabato nella contea di Cambridgeshire, in Inghilterra, dopo essere stato investito da un'auto mentre faceva jogging. Chamberlain era stato assolto negli Stati Uniti lo scorso giugno in un processo per frode insieme al fondatore della società, Mike Lynch , il magnate britannico di 59 anni, scomparso ieri nel naufragio del suo superyacht al largo delle coste siciliane .

Chamberlain era stato investito sabato mattina da una Vauxhall Corsa blu mentre faceva jogging a Stretham, località a nord di Cambridge. Il cinquantenne top manager britannico aveva riportato gravi ferite ed poi è morto in ospedale. Alla guida dell'auto c'era una donna 49enne di Haddenham, nel Buckinghamshire, che si è fermata subito dopo l'incidente e ha assistito gli agenti nelle indagini, come ha dichiarato la polizia locale.

"Uomo coraggioso e di integrità senza pari"

"Era un uomo coraggioso con un'integrità senza pari. Ci manca profondamente. Steve ha lottato con successo per riabilitare il suo buon nome durante il processo nei mesi scorsi, e il suo buon nome ora sopravvive attraverso la sua meravigliosa famiglia", si legge nella nota diffusa dal legale di Chamberlain. Dopo aver lasciato Autonomy nel 2012, il top manager aveva lavorato come direttore operativo per la società di sicurezza informatica Darktrace, sempre legata al magnate Lynch, e si era offerto come volontario per occuparsi delle finanze del Cambridge United, squadra che milita nella terza divisione del campionato inglese.