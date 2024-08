Bloomer, chi è il presidente di Morgan Stanley International disperso

La carriera di Bloomer

Bloomer è il presidente di Morgan Stanley International dal 2018, ma nella sua lunga carriera a ricoperto ruoli ai vertici di importanti istituzioni finanziarie, tra cui Prudential e Cerberus Capital. Dal suo profilo LinkedIn risulta che è anche presidente della compagnia assicurativa Hiscox. Bloomer e Mike Lynch sono legati da una profonda amicizia, infatti hanno collaborato strettamente in passato, tanto che Bloomer aveva testimoniato a favore di Lynch durante il processo per frode negli Stati Uniti, in cui era coinvolto il fondatore di Autonomy, l’azienda venduta al colosso Hewlett-Packard nel 2011 per oltre 11 miliardi di dollari.

L'assoluzione di Lynch

La vacanza sul veliero, riporta il Corriere della Sera, potrebbe essere stata l’occasione per festeggiare insieme l’assoluzione di Lynch, avvenuta solo pochi mesi fa. Sul veliero c’era anche Christopher Morvillo, avvocato di Lynch dello studio legale di Londra Clifford Chance, insieme alla moglie Nada. Anche la coppia sarebbe tra i sei dispersi. Un altro avvocato di Clifford, Ayla Ronald, era a bordo del veliero affondato, ma risulta essere tra le 15 persone già tratte in salvo dalla Protezione Civile.