Spagna, il padre di Lamine Yamal accoltellato in un parcheggio

Mounir Nasraoui, papà del neocampione d'Europa e stella del Barça, Lemine Yamal, è stato accoltellato la scorsa notte nel corso di una rissa scaturita in un parcheggio nella cittadina di Mataró, a circa un'ora e mezza da Barcellona. Come segnalato da alcuni media spagnoli, le condizioni dell’uomo sarebbero gravi e per questo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Can Ruti di Badalona, maggiormente attrezzato rispetto all'ospedale di Mataró. Ma il padre di Yamal non sarebbe comunque in pericolo di vita.