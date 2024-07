Calcio, Lamine Yamal "battezzato" da Messi al Camp Nou: la foto virale

Era il 2007 quando l’Unicef, sponsor del Barcellona, pensò a un calendario per beneficenza in cui i giocatori del club avrebbero posato con alcune famiglie di quartieri popolari. Tra questi c'era Rocafonda de Matarò. Il bimbo scelto per posare accanto a Messi fu Lamine Yamal. Il resto è storia, ancora in divenire

Forse la partita più bella di questo Europeo di Germania. Sicuramente una delle più emozionanti. Con una Spagna che viene vista come la squadra che finora ha giocato meglio. E una Francia in una versione finalmente convincente. 2-1. A passare è la “Roja”. A brillare, quel bimbo di pochi mesi d'età al quale, nel 2007 il ventenne Lionel Messi faceva il bagnetto per le foto di un calendario benefico: Lamine Yamal. Giovanissimo. Compirà 17 anni fra poco, il 13 luglio. Predestinato, forse. Perché da quando le immagini di quel bagnetto stanno facendo il giro del web, quel gesto viene visto come un battesimo da parte della Pulce.

Dalla foto agli Europei

Papà originario del Marocco e mamma della Guinea Equatoriale. Lamine Yamal nasce e cresce a Rocafonda, un quartiere della città di Matarò che si trova a circa 30km a nord di Barcellona. Ed è proprio questo quartiere che traccia il destino della nuova promessa del calcio mondiale. Per scegliere i bambini che avrebbero partecipato all’iniziativa promossa dall’Unicef, infatti, fu fatto un sorteggio che riguardò alcuni quartieri popolari, tra cui Rocafonda. Viene scelto Yamal per il book fotografico. "Stavamo scattando quelle foto per aiutare l'Unicef e partecipò Messi. Aveva 20 anni, era ancora molto giovane e timido", ricorda Joan Monfort, il fotografo che immortalò quel momento. Entrambi ne hanno fatta di strada da quel 2007. Con Yamal che è solo all’inizio di questo percorso. Umile, responsabile, e ben attento alle situazioni anche di gioco. L’ex allenatore Xavi Creus lo ha definito come “un giocatore che può segnare un’era nel calcio”. E che la sta già segnando. Nella partita contro la Francia, Yamal è diventato il più giovane calciatore a segnare nella storia degli Europei. Da scelto quindi, per gli appassionati e i tifosi, ma anche per chi guarda a questo sport con un po’ di romanticismo e magia, è diventato il prescelto.