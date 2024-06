Giovedì 20 giugno si giocherà la partita più attesa dall’Italia di questo Europeo 2024 di Germania. Allo stadio di Gelsenkirchen, gli Azzurri affronteranno la Spagna. Per entrambe le squadre si tratta di una partita più che importante. Vincendo infatti non solo sarebbe certa la qualificazione, ma anche il primo posto nel girone. Le due nazionali si sono sempre incontrate in tutti gli Europei dall’edizione del 2008. L’attacco spagnolo potrà affidarsi anche al giovanissimo Lamine Yamal, il quasi 17enne (compirà gli anni il 13 luglio) che sta facendo parlare di sé non solo per quello che accade sul campo. Infatti, la giovane promessa del Barcellona, già durante il ritiro della Spagna in preparazione all’Europeo, tra un allenamento e l’altro, studiava e seguiva le lezioni online