In Germania la squadra di De La Fuente ha battuto l’Inghilterra e ha stabilito un record assoluto: aver messo in bacheca per quattro volte il titolo continentale. In campo, sugli spalti e per le strade spagnole sono subito iniziati i festeggiamenti. Questa sera gli eroi di Berlino sono attesi a Madrid per il culmine delle celebrazioni