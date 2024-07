Finale Copa America, Argentina-Colombia 1-0. Decide Lautaro

Non sono bastati i 90 minuti regolamentari per stabilire il campione. Ci ha pensato l'attaccante dell'Inter, nei supplementari, a far scoppiare la festa per le strade di Buenos Aires e non solo. Ultima in Nazionale per Di Maria, infortunio per Messi

Tantissimi argentini sono scesi in piazza nelle scorse ore per festeggiare la vittoria dei propri beniamini per 1-0 sulla Colombia nella finale di Copa America. A decidere la sfida una rete al 112’ di Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter che ha siglato il gol vincente durante i supplementari della gara giocata a Miami.

La festa argentina

Dopo 90 minuti di tensione finiti sullo 0-0, Martinez ha sfruttato un passaggio filtrante per poi battere il portiere colombiano Camilo Vargas, assicurando così all'Argentina il terzo titolo internazionale consecutivo e la 16esima vittoria della Copa. Intere famiglie si sono riversate sulle strade a Buenos Aires nelle prime ore del mattino, circondando il famoso obelisco con le magliette bianche e azzurre della Nazionale di Messi, sfidando le fredde temperature invernali. "Non potremmo chiedere di più a questi ragazzi, non smettono di darci gioia nonostante i tanti problemi che viviamo giorno per giorno", ha detto uno studente di 26 anni, riferendosi anche alla grave situazione economica in cui versa il Paese e che ha messo a dura prova i bilanci di tante famiglie.

La finale

L'inizio della partita all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, è stato ritardato di oltre un'ora dopo che migliaia di tifosi senza biglietto hanno tentato di entrare con la forza dentro lo stadio. La gara, tra l’altro, ha segnato l'ultima apparizione in Nazionale dell'attaccante Angel Di Maria, 36 anni, che ha detto che questa Copa sarà il suo ultimo torneo. Anche il capitano Lionel Messi, 37 anni, e il difensore Nicolas Otamendi, 36 anni, si stanno avvicinando alla fine della loro carriera con la casacca dell’Argentina. Lo stesso Messi si è infortunato alla caviglia nel primo tempo e poi ha lasciato il campo nel secondo, mentre i tifosi lo osannavano dagli spalti. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro è scoppiato in lacrime a bordo campo. "Quando Messi ha pianto, ho pianto anch'io, ma ora sono felice", ha detto un giovane 17enne che ha festeggiato la vittoria argentina. La Colombia arrivava alla finale dopo una straordinaria serie di 28 partite di imbattibilità e, nonostante l'enorme delusione, i tifosi colombiani si sono dichiarati fiduciosi per il futuro. "Meritavamo di meglio, è un peccato, ma può esserci un solo vincitore ed è l'Argentina", ha detto un giovane studente di 22 anni, dopo aver lasciato un parco a Bogotà dove ha assistito con centinaia di altre persone alla partita. "Vinceremo un'altra volta”, ha scommesso.