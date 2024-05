Fu il ct del primo titolo mondiale dell'Argentina poi varie esperienze a livello di club, anche in Europa: Barcellona, Atletico Madrid e, nel 1997, la Sampdoria in Italia

Calcio argentino in lutto: se ne va a 85 anni Cesar Luis Menotti, ct della Seleccion campione del mondo nel 1978. A darne notizia è la stessa Federcalcio argentina, che nel 2019 lo aveva nominato direttore tecnico delle nazionali. Origini italiane - la famiglia era di Ancona - dopo una carriera da calciatore fra Rosario Central, Racing, Boca e anche Santos in Brasile, Menotti inizia ad allenare nei primi anni Settanta, portando l'Huracan a uno storico titolo. Nel '74 gli viene affidata la guida della nazionale e quattro anni dopo la porta a vincere la sua prima Coppa del Mondo. Nel 1979 guiderà anche l'Argentina di un giovane Maradona al successo nel Mondiale Under 20 mentre resterà al timone della nazionale maggiore fino al 1982. Poi varie esperienze a livello di club, anche in Europa: Barcellona, Atletico Madrid e, nel 1997, la Sampdoria in Italia, esperienza che però si chiuderà con l'esonero dopo appena 8 giornate.