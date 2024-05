Argentina, causa inflazione choc arriva la banconota da 10.000 pesos

A marzo è salita al 280%, la Banca Centrale del Paese ha così deciso di emanare un biglietto più alto di quello attuale da 2000 per evitare che le persone girino con zaini pieni di contanti per andare al supermercato o al ristorante. A settembre è già previsto che ne stamperanno da 20.000

Con l’inflazione alle stelle arriva una nuova banconota. Succede in Argentina dove la Banca Centrale del Paese (Bcra), visto che l’inflazione ha raggiunto il 280% a marzo, ha annunciato che verrà messa in circolazione una banconota da 10.000 pesos (circa 10 euro). Il nuovo biglietto sarà quello con la somma più alta di tutte, fin ora il valore maggiore disponibile sulla carta era di 2000 pesos. Questa scelta permetterà così ai cittadini di evitare di andare in giro con zaini e borse piene di contanti anche solo per andare al supermercato o pagare il conto al ristorante.