Elezioni Usa, Trump accetta duello tv con Harris il 4 settembre

Il tycoon è candidato repubblicano ha annunciato di aver concordato con FoxNews di partecipare a un dibattito e spiegato: "Questa data è comoda e appropriata in quanto è appena precedente" all'inizio il 6 settembre del voto anticipato alle elezioni presidenziali

Donald Trump ha annunciato di aver acconsentito alla proposta di Fox News di tenere un dibattito tv in diretta contro la vicepresidente Kamala Harris il prossimo 4 settembre: lo scrive Trump sulla sua piattaforma Truth Social, rilanciata dalla stessa Fox News. Il duello, ha detto Trump, potrà avvenire in Pennsylvania, anche se non ha fornito un luogo. "Ho dato il mio assenso a Fox News per tenere un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre", ha scritto Trump. "Il dibattito in precedenza era fossato contro Sleepy Joe (il nomignolo affibbiato da Trump a Joe Biden, ndr) su Abc, ma è stato cancellato in quando Biden non parteciperà".

Sarà presente il pubblico durante il dibattito A moderare il dibattito saranno i conduttori di Fox News, Bret Baier e Martha MacCallum. Le regole saranno simili a quelle tenute dalla Cnn in occasione del dibattito Trump-Biden del 27 giugno ma, a differenza di allora, ci sarà un pubblico in sala. Fox News aveva invitato Trump e Harris a partecipare a un dibattito in Pennsylvania il 17 settembre. La vice presidente si era detta fin da subito "pronta" a confrontarsi con il candidato Gop, accusandolo però di essersi tirato indietro dal precedente accordo per un dibattito su ABC News il 10 settembre. Trump aveva spiegato di non voler dibattere con lei perché non era ancora stata nominata dai democratici ma ieri la Harris si è assicurata abbastanza delegati per la candidatura ufficiale.

Kamala ha già i voti per la nomitation: "Onorata" Proprio ieri, infatti, Harris ha conquistato abbastanza voti per assicurarsi la nomination democratica.La vicepresidente è diventata così la prima donna afroamericana e di origini indiane a correre per la Casa Bianca e si è detta "onorata" di diventare la candidata democratica. Le procedure di voto virtuale sono iniziate giovedì e già più di 2.350 delegati hanno votato per Kamala. Si chiuderanno ufficialmente lunedì alle 18, quando potrebbe essere noto anche il nome del suo vice.