Cina, Meloni a Shanghai rinnova appello cooperazione tra i due Paesi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Shanghai il segretario del Partito Comunista Cinese della Municipalità di Shanghai, Chen Jining. Al centro dei colloqui, come si legge in una nota di Palazzo Chigi, i rapporti economico-commerciali con la Provincia di Shanghai, che ospita la più ampia comunità imprenditoriale italiana nel Paese. "Condivisa" la volontà di rafforzare la collaborazione in settori chiave quali l'industria, l'innovazione, il turismo e la cultura. Una particolare attenzione è stata dedicata al sostegno e al consolidamento dei reciproci investimenti a partire dal tessuto delle Piccole e Medie Imprese.

Aiutare le aziende italiane

"Il nostro obiettivo è rafforzare la cooperazione tra le nostre azioni, cooperazione economica e commerciale, culturale, scientifica e farlo in un'ottica anche di riequilibrio dei nostri rapporti" oltre a "aiutare e sostenere le aziende italiane che già da tempo hanno deciso di investire in Cina e che, particolarmente a Shanghai, hanno contribuito allo sviluppo di questa straordinaria realtà" ha detto la premier nel corso dell'incontro bilaterale alla Grand Hall di Shanghai.