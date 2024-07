Alla convention repubblicana di Milwaukee, il senatore ha formalmente accettato il ruolo di vice di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. “Tutto il Paese si è alzato dopo gli spari. Necessario leader come Trump per America first”. Sui migranti negli Usa dice: “Alle nostre condizioni”. Sull’economia: “Basta Wall Street, ci occuperemo dei lavoratori”. E sulle crisi internazionali: “Gli alleati condivideranno l'onere della pace nel mondo”

Alla convention Gop in corso a Milwaukee, il senatore J.D. Vance ha accettato la nomination come vice di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Ha invitato l'America a "scegliere una nuova strada". Il 39enne è stato accolto sul palco da una lunga ovazione. L'arena è andata in delirio per la nuova stella nascente del partito, presentato poco prima dalla moglie Usha Chilukuri, che ha baciato e abbracciato sul palco prima di prendere la parola.

Vance: “Tutta l'America si è alzata con Trump dopo gli spari”

"Considerate le bugie che vi hanno detto su Donald Trump. E poi guardate la foto di lui con aria di sfida: pugno in aria. Quando Donald Trump si alza in piedi in quel campo della Pennsylvania, tutta l'America si alzò con lui. Anche nel momento più pericoloso noi eravamo nei suoi pensieri. Il suo istinto era per gli Stati Uniti. Per chiamarci a qualcosa di più alto. A qualcosa di più grande. Per essere ancora una volta cittadini che chiedono di cosa ha bisogno il nostro Paese”, ha detto Vance. "Ha chiesto l'unità nazionale, la calma. Ha ricordato le vittime del terribile attentato, in particolare il coraggioso Corey Comperatore, che ha dato la vita per proteggere la sua famiglia", ha proseguito. "E poi - ha aggiunto - il presidente Trump è volato a Milwaukee ed è tornato al lavoro. Questo è l'uomo che ho conosciuto personalmente negli ultimi anni. Lui è il nostro unico e futuro presidente degli Stati Uniti".

Vance: “È notte di speranza per l'America che tornerà”

"Questa e' una notte di speranza, di quello che l'America era e di quello che saremo presto”, ha proseguito Vance, che ha poi ricordato la sua storia personale come esempio dell'american dream: il background operaio, le sue radici familiari negli Appalachi e a Middletown, nell'Ohio, che lo hanno ispirato a scrivere il suo libro di memorie bestseller del 2016, Hillbilly Elegy. Un libro che si concentra sulla sua educazione povera con una madre tossicodipendente nel sud dell'Ohio, arruolandosi come marine americano e successivamente frequentando la Yale Law School, diventando un venture capitalist di successo. Durante il suo discorso alla convention Gop, Vance ha anche indicato la madre tra la folla, seduta vicino allo speaker della Camera Mike Johnson, dicendo che è "sobria da 10 anni" (in passato era stata un’alcolista).