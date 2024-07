Usa, delegati con benda all’orecchio per sostegno a Trump. VIDEO

Decine di persone si sono presentate alla convention repubblicana a Milwaukee con l'orecchio fasciato in segno di solidarietà all'ex Presidente degli Stati Uniti, vittima di un attentato lo scorso 13 luglio. "Volevo onorare il presidente Trump", ha detto il delegato dell'Arizona Joe Neglia. "Quando ho visto la benda, ho pensato come avrei potuto mostrare sostegno"

I delegati della convention repubblicana a Milwaukee con un bendaggio bianco all'orecchio destro. In omaggio a quello di Donald Trump, colpito da un attentato sabato scorso. Un segno di solidarietà con l’ex Presidente, come ha spiegato il delegato dell’Arizona Joe Neglia, che si è attaccato all'orecchio un pezzo di carta bianca per imitare la fasciatura del tycoon dopo il ferimento. A seguirlo, come si può notare nel video, decine di delegati che si sono presentati alla convention con l’orecchio fasciato.