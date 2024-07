Spesa militare Nato, all’Italia servono 4,7 miliardi: dove trovarli?

Il governo vorrebbe che gli investimenti militari venissero scorporati dal nuovo Patto di stabilità, che li considera come "fattore rilevante" ai fini delle procedure per deficit eccessivo, una sorta di "sconto" per i Paesi che sforano il tetto di deficit al 3%. In tal modo già nel giro di un anno si potrebbe passare dall'1,46% del 2023 all'1,6%, per incrementare poi la percentuale sino al 2%: di questo si è parlato nella puntata dell’11 luglio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al summit Nato di Washington ha rassicurato gli alleati sul 2% del Pil per le spese militari e sull'impegno per la quota del nostro Paese nel fondo da circa 40 miliardi annunciato dall'Alleanza per Kiev, insieme a F16, nuove difese aeree (compreso un altro Samp-T italiano), un centro di coordinamento degli aiuti in Germania e un alto funzionario civile a Kiev. Per arrivare al traguardo del 2% del Pil (pari oggi a poco più di 40 miliardi di euro), il governo italiano spera anche in un intervento dell’Europa, che avrebbe due vie per intervenire: di questo si è parlato nella puntata dell’11 luglio di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

L’idea del governo Meloni

Il governo italiano intende chiedere alla prossima Commissione europea di scorporare gli investimenti militari dal nuovo Patto di stabilità licenziato dall'Europa, che li considera come "fattore rilevante" ai fini delle procedure per deficit eccessivo, ovvero rappresentano una sorta di "sconto" per i Paesi che sforano il tetto di deficit al 3%. In tal modo già nel giro di un anno si potrebbe passare dall'1,46% del 2023 (in valore assoluto circa 29 miliardi) all'1,6%, per incrementare poi la percentuale sino al 2%.

Le cifre

Per arrivare all'1,6% di spesa militare (oggi siamo all1,46%) bisognerà spendere 3 miliardi per il prossimo anno e a questi andrà aggiunto l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina (1,7 miliardi), per un totale di 4,7 miliardi in più da spendere l'anno prossimo. Trovarli è complicato - è il valore di quasi metà del taglio del cuneo fiscale - e il governo questi soldi non li ha. Da qui l’ipotesi di chiedere all'Europa di poter fare deficit senza contare quei miliardi come tale, in quanto si tratta di una spesa straordinaria.