Manovra, l'aumento delle spese militari complica il rebus risorse

Per onorare gli impegni con la Nato e per il contributo alla difesa dell'Ucraina, l'anno prossimo l'Italia dovrà spendere oltre quattro miliardi in più per la Difesa. Un impegno che rende più ardua la caccia ai finanziamenti per la prossima legge di Bilancio

A complicare i giochi della prossima manovra ci sono anche le spese militari. Che il nostro governo ha promesso di aumentare per rispettare gli impegni con la Nato, ma in modo progressivo e sperando di ottenere uno sconto sulle regole di bilancio da parte dell’Europa. Una promessa, quella di Roma, che finirebbe per pesare per più di quattro miliardi nel 2025. Le promesse alla Nato e la difesa dell'Ucraina Si arriva a questa cifra perché l’Italia potrebbe alzare la quota di Prodotto Interno Lordo dedicata alla Difesa all’1,6 per cento, avvicinandosi a piccoli passi all'obiettivo del 2 per cento stabilito dall’Alleanza Atlantica e dal quale siamo lontani in compagnia di pochi altri partner. Questo impegno vale circa tre miliardi sull’anno prossimo, al quale aggiungere oltre un miliardo e mezzo per contribuire al nuovo fondo per gli armamenti all’Ucraina.

La trattativa con l'Ue per sperare in più margini Roma confida in Bruxelles, che potrebbe escludere le spese militari dai vincoli sui conti pubblici: in pratica non sarebbero considerate deficit. Cruciale, dunque, il via libera dell'Unione Europea , anche se col nuovo Patto di stabilità i margini possibili sembrano essere davvero molto ristretti e il nostro Paese è tra quelli che deve stringere la cinghia.