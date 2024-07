Pechino alla Nato: "Incita allo scontro". Su Taiwan 66 aerei cinesi

La Cina ha denunciato il comunicato stilato dagli alleati, definendolo "provocatorio" e pieno di "evidenti bugie e calunnie". Il riferimento è alle accuse degli alleati verso il gigante asiatico per "ambizioni e politiche coercitive" che sfidano gli interessi, la sicurezza ed i valori della Nato, oltre al rapporto con la Russia e al sostegno che da a Mosca nella guerra in Ucraina. Cresce intanto la tensione intorno all'isola di Taiwan, con una massiccia presenza di aerei e navi cinesi nelle ultime ore ascolta articolo

Scontro verbale aperto tra Nato e Cina a margine del vertice dell'Alleanza a Washington. Pechino ha denunciato il comunicato stilato dagli alleati, definendolo "provocatorio" e pieno di "evidenti bugie e calunnie". Un portavoce della missione cinese presso l'Ue afferma: "Respingiamo fermamente e deploriamo le accuse e abbiamo presentato una forte rimostranza all'Alleanza". Il riferimento di Pechino è in particolare ai paragrafi della dichiarazione nella quale si accusa la Cina di "ambizioni e politiche coercitive" che sfidano gli interessi, la sicurezza ed i valori della Nato e si denuncia il rapporto con la Russia e il sostegno che da a Mosca nella guerra in Ucraina. In proposito, il portavoce afferma: "La crisi ucraina si protrae da lungo tempo. Ma chi sta aggiungendo benzina sul fuoco? Chi sta alimentando le fiamme? E chi sta cercando di ottenere guadagni per se stessi? La risposta è chiara a tutti".

Cina a Nato: "Mentalità da Guerra Fredda" Dopo aver puntato l'indice contro "la mentalità da Guerra fredda e la retorica belligerante" degli alleati riuniti a Washington, la rappresentanza cinese a Bruxelles esorta ancora: "Invece di usare gli altri come capro espiatorio, la Nato dovrebbe riflettere su sè stessa e prendere azioni vere per disinnescare la situazione e risolvere i problemi". Infine, il monito a stare fuori dalla regione dell'Indo Pacifico, un'area di sviluppo pacifico e non di competizione geopolitica: "La Nato - conclude il portavoce - mantenga il suo ruolo come organizzazione difensiva regionale nel Nord atlantico". approfondimento Vertice Nato, Meloni: "Sì aiuti a Kiev ma mirati ed efficaci". LIVE

Su Taiwan 66 aerei cinesi, il più elevato di sempre Ma altre notizie preoccupanti in chiave Nato arrivano da Taiwan. Il ministero della Difesa dell'isola ha dichiarato di aver rilevato 66 aerei militari cinesi e sette navi nella zona in una finestra di 24 ore, un record quest'anno, un giorno dopo aver affermato che Pechino stava conducendo esercitazioni nelle vicinanze. Il record precedente dell'anno risale a maggio, quando Pechino ha inviato 62 aerei militari e 27 navi da guerra intorno a Taiwan. La sorveglianza di Pechino è aumentata dopo l'insediamento del presidente Lai Ching-te, che Pechino considera un "pericoloso separatista". "Pechino esercita pressioni su Taiwan per esprimere il suo disappunto per il sostegno di cui gode", hanno affermato dall'Istituto di ricerca sulla difesa e la sicurezza nazionale di Taiwan. approfondimento Nato, dal 1960 al 2022 spese militari in calo. I DATI