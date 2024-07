Venti Paesi dell'Ue contro Budapest: "Da Orban condotta sleale"

Per i Paesi in questione Orban, in alcune delle sue dichiarazioni a Mosca, sarebbe andato "direttamente contro le conclusioni del Consiglio europeo". Si vuole inviare un messaggio "chiaro" riguardo alla deliberata confusione generata da Orban tra l'operare come leader di un singolo Paese e a nome della presidenza

Una ventina di Stati membri dell'Ue intende domani affrontare l'Ungheria al Coreper dopo le missioni di pace in solitaria di Viktor Orban. L'accusa - a quanto si apprende - è quella di slealtà. Orban, infatti, in alcune delle sue dichiarazioni a Mosca "è andato direttamente contro le conclusioni del Consiglio europeo". "Come si concilia con il principio di leale cooperazione?", si domanda un diplomatico. "La Polonia è scatenata", assicura un'altra fonte. Inoltre, i Paesi in questione vorrebbero inviare un messaggio "chiaro" riguardo alla deliberata confusione generata da Orban tra l'operare come leader di un singolo Paese e a nome della presidenza.