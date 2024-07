Kiev, russi colpiscono ospedale pediatrico. Tajani: crimine di guerra

I servizi di sicurezza ucraini (SBU) hanno affermato che un missile da crociera russo ha colpito questa mattina l'ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev. "Sulla scena della tragedia sono già state rinvenute prove rilevanti, in particolare frammenti della parte di coda di un missile X-101 con un numero di serie e parte del timone dello stesso missile", ha affermato in una nota lo Sbu. In precedenza, l’esercito russo aveva negato ogni responsabilità sostenendo che l’ospedale era stato colpito dai detriti dei missili antiaerei ucraini, senza presentare prove a sostegno di tali affermazioni ( GUERRA RUSSIA-UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

La struttura è stata evacuata dopo black out di energia, ossigeno e acqua

L'ospedale è stato evacuato dopo un blackout di energia elettrica, ossigeno e acqua. I bambini in cura nella struttura - la più grande del suo genere nel Paese - saranno trasferiti in altri ospedali. "La cosa più importante oggi è non farsi prendere dal panico ma contribuire a salvare quante più vite possibile", ha detto alla televisione ucraina in un'intervista sul sito dell'ospedale. Il ministro ha aggiunto che al momento dell'aggressione erano in corso tre interventi chirurgici. "È un terribile atto di terrore e mi vengono le lacrime agli occhi vedendo quante persone sono venute per aiutarci a ripulire", ha detto ai giornalisti presenti sulla scena.