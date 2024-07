Chi è Massoud Pezeshkian, il nuovo presidente dell'Iran

Medico di origine azera, 69 anni, ha sconfitto al ballottaggio l'ultraconservatore Said Jalili, 58 anni. È lui il successore di Ebrahim Raisi, ucciso in un incidente di elicottero il 19 maggio scorso. Pur condannando la precedente amministrazione, non è mai arrivato a criticare apertamente la Guida Suprema, Ali Khamenei. Ha sostenuto i principi del regime, secondo cui gli Stati Uniti sono la causa delle tensioni nella regione. Ecco chi è il nuovo presidente dell'Iran

Idee riformatrici, ma spirito legato ai principi fondamentali del regime, compresa la chiave anti-Usa. Il nuovo presidente dell'Iran è il riformista ex ministro della Sanità Massoud Pezeshkian, 69 anni, che ha sconfitto al ballottaggio l'ultraconservatore Said Jalili, 58 anni. È lui il successore di Ebrahim Raisi, ucciso in un incidente di elicottero il 19 maggio scorso. Medico di origine azera, Pezeshkian ha cresciuto tre figli da solo dopo la morte della moglie in un incidente.