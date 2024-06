Israele-Hamas, attacco a Jenin: feriti ventina soldati israeliani LIVE

L'esercito israeliano ha diffuso una immagine di Fadi al-Wadiya - ucciso nei giorni scorsi in un raid - in uniforme della Jihad islamica insieme ad altri miliziani della fazione armata palestinese. La foto è stata pubblicata in risposta alle affermazioni di Medecins sans frontieres (Msf) secondo cui l'uomo faceva parte del suo staff, non era un militante della Jihad ed era stato ucciso mentre si recava al lavoro in bicicletta in una sua struttura medica. Secondo l'esercito, l'uomo era invece una figura chiave della Jihad, coinvolto da molto tempo nello sviluppo dei razzi e anche in elettronica e chimica. Il portavoce in lingua araba dell'Idf Avichay Adraee, ha diffuso anche altre immagini di Al-Wadiya in uniforme della Jihad aggiungendo che nel 2018 - lo stesso anno in cui diventò membro dello staff di Msf - l'uomo aveva cercato di lasciare Gaza per addestrarsi in Iran insieme ad altri due operativi della Jihad.