"Il presidente ci ha assicurato che è in corsa per vincere", hanno detto i rappresentanti democratici degli Stati di New York, Minnesota e Maryland. "Siamo tutti con lui e vogliamo vincere". Lo stesso presidente in una nuova intervista ha ribadito quanto dichiarato ieri, ammettendo di aver "fatto un casino" durante il dibattito televisivo con il rivale repubblicano Trump

Joe Biden non sta valutando il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. Lo ha ribadito il portavoce del presidente statunitense dopo le voci di ieri diffuse dal New York Times secondo il quale Biden, parlando con un suo alleato, avrebbe ammesso di non essere in grado di salvare la sua candidatura se non convincerà il pubblico nei prossimi giorni. I governatori dem intanto blindano la candidatura del presidente uscente, dicendosi tutti “dalla parte di Joe Biden” e tutti vogliosi “di vincere a novembre”. Così il governatore del Minnesota, Tim Waltz, dopo l'incontro con il presidente e i suoi circa 30 colleghi alla Casa Bianca. Gli fa eco la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul: “Il presidente ci ha assicurato che è in corsa per vincere".