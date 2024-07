Biden: “Al dibattito ero quasi addormentato, colpa dei viaggi”

Joe Biden, dopo il rovinoso dibattito elettorale in diretta televisiva con Donald Trump che ha scosso i Democratici, cerca di correre ai ripari. "Non sono stato intelligente – ha detto il presidente degli Stati Uniti a una raccolta fondi in Virginia – Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15... Non ho ascoltato il mio staff... E poi mi sono quasi addormentato sul palco". Questa la “spiegazione” – “non è una scusa”, ha precisato – che Biden ha fornito ai donatori della sua campagna.

Le voci dem che non credono in Biden

Per qualcuno la versione di Biden, stanco dopo essersi spostato in un breve lasso di tempo tra Francia, Italia e Los Angeles, potrebbe anche reggere. Ma molti della sua area politica non sono per nulla convinti, e continuano a spingere affinché si ritiri dalla corsa alla nuova presidenza. Tra questi c’è Julián Castro, ex ministro per l'Edilizia abitativa nell'amministrazione Obama ed ex candidato presidenziale che sfidò proprio Biden nel 2020, contestandone anche l'età e la memoria: per Castro bisognerebbe far avanzare Kamala Harris, attuale vice, come potenziale sostituta in cima alla lista democratica. "Sì, penso che i democratici farebbero bene a trovare un candidato diverso", ha dichiarato Castro intervistato da Msnbc, facendo però solo il nome della Harris. Un altro scettico è Jared Golden, democratico centrista al Congresso americano, che già prevede la sconfitta del suo partito in autunno. "Anche se non ho intenzione di votare per lui, Donald Trump vincerà", ha scritto Golden in un editoriale su un giornale del Maine. L'esito delle elezioni 2024 "mi è stato chiaro per mesi", prosegue, dicendosi quindi non sorpreso. "A differenza di Biden e di molti altri, mi rifiuto di partecipare a una campagna per spaventare gli elettori con l'idea che Trump metterà fine al nostro sistema democratico", ha aggiunto.