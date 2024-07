Casa Bianca: no a test cognitivo per Biden. Sentenza Trump posticipata

La portavoce della Casa Bianca ha assicurato che l'esecutivo americano "non nasconde assolutamente" informazioni sulla forma fisica del presidente americano, "non più giovane ma in grado di fare il suo lavoro". Intanto la sentenza sul caso Stormy Daniels che vede imputato il Tycoon slitta al 18 settembre

Un test cognitivo per Joe Biden "non è necessario": ad affermarlo la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Il presidente americano "sa come riprendersi", ha detto la donna in conferenza stampa dopo il disastroso dibattito del leader democratico contro Donald Trump. La portavoce ha assicurato che l'esecutivo americano "non nasconde assolutamente" informazioni sulla forma fisica del presidente.

Alla domande se Joe Biden soffra di Alzheimer o demenza senile o di una malattia degenerativa, la portavoce ha risposto "No". "La domanda sulla salute di Biden è una domanda giusta, legittima ma il presidente ha già ammesso che è stata una brutta serata, che non è più giovane né dibatte come una volta ma ha assicurato che è in grado di fare il suo lavoro, di portare risultati e di dire la verità", ha aggiunto Jean-Pierre.